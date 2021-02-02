شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.79% بما يعادل -0.80 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد قد يساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه مرة أخرى، نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 100.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 106.83.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 98.30 ومستوى المقاومة 103.40.