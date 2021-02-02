شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الحكير (4240) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.30% بما يعادل -0.48 نقطة، وأمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 20.06، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 21.50.