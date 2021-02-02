شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل للصناعة بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الزامل للصناعة (2240) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -0.26 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.80، ليستهدف مستوى المقاومة 22.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.40 ومستوى المقاومة 22.00.