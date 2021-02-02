شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 0.25 نقطة، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 42.98، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 50.7 إلى 30.5)، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 46.38 الذي يمثل نسبة 78.6%.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.00 ومستوى المقاومة 44.70.