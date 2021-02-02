شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثر المؤشر بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.38% بما يعادل -19.92 نقطة، وذلك مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 5,301.25، ليستهدف مستوى الدعم 4,972.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,150.00 ومستوى المقاومة 5,400.00.