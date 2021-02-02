شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، متخطياً دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -54.121 نقطة، ليصل بدوره إلى الاستناد لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولات المؤشر الأخيرة على المدى المتوسط، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فنحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,527.40 ومستوى المقاومة 8,844.731.