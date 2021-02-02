شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 6293 نقطة، ليفقد بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 6000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,269 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,316 نقطة