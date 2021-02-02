شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 10416 نقطة، الا انه استطاع انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10473 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,413 وبين مستوى المقاومة هو 10,599 نقطة