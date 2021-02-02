شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة أو استخراجها لأول مرة؟ وكم تتكلف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب الكثيرون منا لإدارة المرور التابعين لها لتجديد أو استخراج رخصة القيادة، دون العلم بالأوراق المطلوبة، وفى السطور التالية نرصد أهم الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.

الأوراق المطلوبة:

1- أصل البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.

2- ألا يقل السن عن 18 عاما.

3- نموذج 256 مرور، وهو نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص.

4- اللياقة الطبية لرخصة القيادة من خلال استخراج شهادتين طبيتين، باطني وعيون، وحاليا، يتم عملهما بوحدة المرور الخاصة بك.

5- تقديم 4 صور مقاس 4 في 6 حديثة.

6- تقديم صورة المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل.

7- يشترط نجاح المتقدم في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور.

8- احضار شهادة المخالفات في حالة التجديد فقط.





أما بخصوص المصاريف الخاصة باستخراج الرخصة فهي كالآتي:

1- رسوم الكشف طبي وفصيلة الدم وقدرها 285 جنيها.

2- رسم الضريبة 615 جنيها، شاملة رسم تنمية موارد الدولة، والتأمين.

3- نموذح 256 لطلب الرخصة بـ 6.5 جنيه.

4- نموذج اختبار إشارات بـ 10 جنيهات.

5- ملف وحافظة بـ 35 جنيها.

6- طابع شرطة بـ 15 جنيها.

7- إستمارة بيانات بـ105 جنيهات.

وبذلك يكون 1070 جنيها هي إجمالي رسوم تجديد الرخصة أو استخراجها لأول مرة تقريبا .