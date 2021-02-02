شكرا لقرائتكم خبر عن إيه الفرق بين "صور جوجل" و"صور أى كلاود"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الصور جزء لا يتجزأ من حياتنا الشخصية على مدار اليوم، لكن في نفس الوقت أصبح البحث عن وسيلة لتخزين هذه الصور للوصول إليها من أي مكان أمر ضروري للغاية، حيث توجد هناك العديد من خدمات التخزين السحابي، والتى تتيح للمستخدمين حفظ الصور وإدارتها مثل Google Photos وiCloud Photos وفيما يلى نعرض الفارق بين هاتين الخدمتين كما يلى:

خدمة صور iCloud Photos :

تعد خدمة iCloud Photos موجهة بشكل أساسي إلى مستخدمي أجهزة آبل، حيث تتيح لهم مزامنة تلقائية لأي صورة تحملها أو تقوم بتعديلها في الخدمة عبر أجهزة آبل جميعها، كما تتميز الخدمة بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، كما يمكن إنشاء ألبومات مخصصة ​​وتصدير الصور بسهولة من خلال السحب والإفلات، كما يمكنك الوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك عبر جميع أجهزتك دون اتصال، وتعديل الصور في أي جهاز، وسيظهر التعديل في الصورة في الأجهزة الأخرى بمجرد الاتصال بالإنترنت.

لكن عيب هذه الخدمة في عدم وجود ميزة Family Setup التي تتيح لك مشاركة مكتبات الصور بين أفراد العائلة، وهذه الخدمة تقدم ميزة Shared Albums لكنها لا توفر طريقة مباشرة لمشاركة مكتبات كاملة للصور.

خدمة صور Google Photos:

تعتبر خدمة Google Photos من أبرز خدمات التخزين السحابي المناسبة لمعظم المستخدمين لحفظ صورهم في السحابة والوصول إليها من أي مكان وهي تابعة لشركة جوجل، ولكن العيب الرئيسي في الخدمة هو عدم توفر تطبيق لأجهزة سطح المكتب، بل يجب عليك الاعتماد على واجهة الويب للوصول إلى مكتبتك.

وعلى عكس iCloud Photos، توفر خدمة صور جوجل خيارًا لمشاركة مكتبتك بالكامل مع أي شخص آخر، حيث يمكنك مشاركة مكتبتك بأكملها بين حسابات جوجل فقط، أو مشاركة صورٍ مع أشخاص معينين فقط، أو صور من تاريخ محدد.