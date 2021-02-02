شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية فى 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت حجم الاستثمارات المقدرة لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات فى محافظة الدقهلية 2.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 34.6٪؜، فى خطة 2021/20، وقد ان توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح تقرير وزاره التخطيط، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 389 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 54% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021 ، خصص لقطاع النقل استثمارات بقيمة 1.2مليار بنسبة 17.8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 659.7 مليون جنيه بنسبة 9.8%، إلى جانب توجيه 1.3 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 19.6%، علاوة على توجيه 515.2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7.7%، بالإضافة إلى توجيه 713.5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10.6%.