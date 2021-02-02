شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً والـ 12 عالمياً في استشراف المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت الإمارات في المركز الأول أوسطياً وال 12 عالمياً في استشراف المستقبل وسرعة التكيّف مع التغيّرات العالمية في مجالي التكنولوجيا والاقتصاد، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدته مجلة «سي أي أو وورلد».

وحققت الإمارات 56.29 نقطة على المؤشر، متفوقةً على دول مثل هولندا والنرويج وإسرائيل ونيوزيلندا والسعودية والدنمارك وفرنسا والسويد وروسيا.

ويستند التصنيف على تحليل وتقييم أداء 152 دولة حول العالم عبر 10 فئات رئيسية وهي مدى توافر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وإمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول، والإجراءات البيروقراطية، والدفع غير النقدي، ومدى توافر الإنترنت عالي السرعة في المنازل، والخبرة الريادية، والابتكار في مجال التكنولوجيا، والوصول المفتوح للشبكة العنكبوتية، ونمط الحياة الرقمي.

واعتمدت المجلة في تصنيفها على بيانات موثوقة من مصادر مثل وحدة الإيكونوميست والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقارير موقع «يو إس نيوز» والبنك الدولي والأمم المتحدة.

وتصدرت المملكة المتحدة التصنيف بحصولها على 75.15 نقطة، ثم اليابان ثانية ب 67.22 نقطة، وألمانيا في المركز الثالث ب 65.15 نقطة، وسنغافورة رابعةً، وكوريا الجنوبية في المركز الخامس.