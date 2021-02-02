شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية الشارقة» تتعاون مع «الفردان للصرافة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت دائرة المالية المركزية في الشارقة، بداية تعاون جديد مع شركة الفردان للصرافة، لتقديم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل ودفع رسوم الخدمات الذكية (نظام الإيصال الذكي - تحصيل) إلى كافة الأفراد والمتعاملين مع الدوائر الحكومية في الشارقة، من خلال كل فروع شركة الفردان للصرافة.

تلتزم شركة الفردان للصرافة بتزويد متعاملي دائرة المالية المركزية بخدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل لدائرة المالية المركزية، وخدمة دفع رسوم الخدمات الحكومية والمخالفات أو أي خدمات أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: تحرص دائرة المالية المركزية على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات، وهو الهدف الأساسي من توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الفردان للصرافة.

من جانبه، أفاد حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لدى الفردان للصرافة: يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع دائرة المالية المركزية بهدف إحداث آثار إيجابية تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وتابع: نعتقد أنه مع القيادة الصحيحة والتخطيط والتنفيذ الدائم ستضمن هذه الشراكات التعاونية تجارب سريعة ومريحة للعملاء، التي بدورها سوف تترجم إلى نجاح مبتكر.