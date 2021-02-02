شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تشغيل مصنع كيما 2 نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ان قطع الغيار الخاصة بإصلاح العطل الذي أصاب مصنع كيما 2 وصلت بالفعل من الخارج، لافتا انه جاري إصلاح العطل، وأنه خلال نهاية شهر فبراير سيتم إصلاح المشكلة الفنية التي حدثت في المصنع .

أضاف عماد الدين مصطفى لـ " الخليج 365 " أن شركة تكنومنت الإيطالية تتحمل كافة تكاليف‏ استيراد المعدات من الخارج والإصلاح، ولاسيما أن المصنع ما يزال في فترة الضمان، موضحا أنه سوف نمد فترة الضمان خلال الفترة المقبلة بقدر مدة التوقف التي حدثت في المصنع.

‏وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة توقف المصنع، قال أن هذا الأمر جاري تسويته مع شركة تكنومنت من خلال الجهات المختصة، لافتا إلى انه من المتوقع أن يعوض مصنع كيما تلك الخسائر بمجرد إعادة تشغيله ولا سيما أن المصنع يقوم بالتصدير للعديد من الدول وتمتلك الشركة عقود تصدير قادر على إعادتها إلى الربحية مرة اخرى.

جدير بالذكر انه فى 14 سبتمبر 2020، أعلنت كيما عن توقف ضاغط ثانى أكسيد الكربون المغذى لمصنع اليوريا عن العمل، مما عطل كافة العمليات التشغيلية فى مصنع اليوريا، وخسرت الشركة نحو 1.5 مليار جنيه العام المالى الماضى.