شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات الإسكان المنفذة حتى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السنوات الماضية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاع الإسكان وذلك ضمن التنمية الشاملة، التى تشهدها مصر ى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها مشروعا الإسكان المتوسط دار مصر ومشروع الإسكان الاجتماعى لخدمة المواطنين محدودى الدخل هو احد اهم مشروعات الدولة فى السنوات الماضية، بالاضافة الى العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.

واستهدفت تلك المشروعات بالإضافة إلى توفير المسكن الآدمى واللائق للمواطنين، تشغيل الملايين من العمالة المصرية والاتجاه نحو خفض معدلات البطالة

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها "حصاد مرحلة البناء" في قطاع الإسكان خلال الفترة (18/2019 -19/2020)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 689 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعاً خلال العام المالي (19/2020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.

وعن المشروعات التى تم الانتهاء منها تضمنت ما يلى:

مشروعات الإسكان الاجتماعي:



تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه.

مشروعات الإسكان المتوسط.



- مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط: تم الإنتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيها، وجاري تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.



- مشروع "جنة" للإسكان الفاخر: تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 36248 وحدة أخرى، بتكلفة 14.5 مليار جنيه.



- مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط: تم الإنتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه.



ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة:



حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي)،

وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضى).

كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحاً أنه تم مؤخرا تطوير ميدان التحرير، وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخى.

تنفيذ ومشروعات شراكة بتكلفة 500 مليار جنيه حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، ولا سيما خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية،

ففى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

وفى مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه.

وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

مشروعات الطرق

تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

المدن الجديدة

وهى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها.

وجارٍ أيضاً تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبانٍ، وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الاسنان).

وتم الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعي المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها، بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق، وأعمال التنمية المختلفة بعدد من المدن الأخرى، منها المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب أسيوط – ناصر، وغرب قنا.