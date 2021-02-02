شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تنوي طرح سندات من شرائح مختلفة والسهم يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "آبل" عن نيتها طرح سندات من شرائح مختلفة في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض، وذلك بعد إعلان نتائج أعمالها الفصلية القوية في الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن صانعة "آيفون" الأمريكية سوف تطرح سندات من ستة شرائح أكثرها أجلا سوف يستحق سدادها بعد أربعة عقود.



وأوضحت "آبل" أن سنداتها الآجلة لنحو 40 عاما سوف يزيد العائد عليها بما يتراوح بين 115 و120 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية.



تجدر الإشارة إلى ان "آبل" أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين عن الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020.



وكشفت "آبل" عن تحقيق إيرادات أعلى من 100 مليار دولار في ثلاثة أشهر للمرة الأولى في تاريخها بدعم من إيرادات مبيعات "آيفون".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.6% إلى 134.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 135.3 دولار وأقل سعر عند 130.9 دولار.