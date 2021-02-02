شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يهبط بأكثر من 30% بعد هدوء مضاربات مستثمري التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيم ستوب" خلال تداولات يوم الإثنين وعمق خسائره مع هدوء المضاربات بين مستثمري التجزئة على سهم شركة الألعاب الإلكترونية.



وقفز سهم الشركة بأكثر من 1600% خلال يناير/كانون الثاني وحده بدعم من إقبال كثيف من صغار المستثمرين على السهم بعد رهان صناديق التحوط على هبوطه.



وواصلت شركة "روبن هود" للوساطة الإلكترونية فرض حظر على شراء سهم "جيم ستوب" من أجل وقف تدافع المستثمرين على السهم.



يأتي ذلك وسط تحذيرات من المحللين ووسطاء البورصة الأمريكية من الإقبال الكثيف على سهم شركة الألعاب الإلكترونية والمخاوف من هبوط حاد.



من ان محللين تحدثوا عن إمكانية اتفاق المستثمرين الأفراد في تغيير وجهة السوق مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق بأن صناديق التحوط وغيرها من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى هي القادرة على ذلك.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "جيم ستوب" بنسبة 30.7% وأغلق جلسة الإثنين عند 225 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 322 دولارا وأقل سعر عند 212 دولارا.