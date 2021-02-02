شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بفعل هدوء مضاربات مستثمري التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين بعد هدوء المضاربات في قطاع التجزئة لا سيما سهم "جيم ستوب" الذي شهد مضاربات في الجلسات الأخيرة الماضية من صغار المستثمرين.



وطالب بعض مشرعي الكونجرس من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإعادة النظر في خطته المقترحة لتحفيز الاقتصاد من خلال ضخ 1.9 تريليون دولار.



وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" بأن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون انخفاضا إلى 60 نقطة من 60.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.35 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.55 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.31 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 56.35 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 229 نقطة) إلى 30212 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30335 نقطة وأقل مستوى عند 30014 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 332 نقطة) إلى 13403 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 13431 نقطة وأقل مستوى عند 13132 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 3774 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3784 نقطة وأقل مستوى عند 3725 نقطة.