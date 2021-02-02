شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تقلص مكاسبها لكن تغلق قرب أعلى مستوى في 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من قوة الطلب الصيني مما دفعها نحو أعلى مستوى في ست سنوات خلال الجلسة.



وتلقت عقود الذرة دعما أيضا من المخاوف بشأن جفاف الطقس في أمريكا الحنوبية، وهو ما يعني ضعف الإمدادات، ومن ثم انتعاش الأسعار.



وأوضح محللون أن الذرة تواصل تلقي الدعم من الطلب الصيني حيث أشارت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان أن شركات تصدير خاصة باعت 2.108 مليون طن من الذرة إلى بكين خلال الأسبوع الماضي.



وبناء على هذه البيانات، فإن الصين ترفع مشترياتها من الذرة الأمريكية إلى ستة ملايين طن في الأسبوع الماضي وحده، أي بارتفاع نسبته 1.5% من نفس الفترة عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 5.49 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 5.55 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو/حزيران عام 2013، في حين سجلت أقل سعر عند 5.39 دولار.