شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة بأكثر من 9% عند أعلى مستوى في 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ونجح المعدن النفيس في تحقيق أعلى مستوى له منذ عام 2013.



وأظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" بأن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون انخفاضا إلى 60 نقطة من 60.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 9.3% أو ما يعادل 2.50 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 29.418 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ عام 2013، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 30 دولارا خلال الجلسة للمرة الأولى منذ أكثر من ثماني سنوات.