شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض من أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات في وقت سابق بالجلسة.



يأتي ذلك بعد أن عدل الاتحاد الأوروبي عن موقفه المؤقت بشأن إلغاء أحد بنود اتفاق "بريكست" حيث كان سيفرض قيودا على تصدير اللقاحات إلى أيرلندا الشمالية خشية أن تصبح ممرا لنقل ملايين الجرعات من اللقاحات إلى بريطانيا، وهو ما يعطل بدوره الإمدادات إلى دول التكتل الموحد الذ خرجت منه لندن رسميا بنهاية العام الماضي.



وأوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه كان من الخطأ اللجوء إلى سلطات الطواريء المتعلقة بقضية "بريكست" في أيرلندا الشمالية.



وعلقت المملكة المتحدة على هذه الانباء بالقول إنها لا تتوقع انقطاع إمداداتها من لقاحات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3674، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3759، وهو أعلى سعر منذ ثلاث سنوات، في حين سجل أقل سعر عند 1.3656.