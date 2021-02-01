شركة البحر الأحمر تبحث مع جهات حكومية توظيف وتدريب أبناء منطقة المشروع

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وتناول اللقاء الذي أقيم في مقر الشركة، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وممثلي الشركات المقاولة بالمشروع، التعريف بالفرص المتنوعة لتمكين شباب وشابات المنطقة، وسبل تمكين الشركات العاملة في المشروع من توظيف أبناء المنطقة وما جاورها ضمن كوادرها البشرية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «إن الشركة تلتزم بتطوير وتمكين ودعم سكان المجتمعات المحلية القريبة من المشروع لضمان جعلهم في طليعة المستفيدين من مميزاته عبر توفير فُرص تدريب وعمل مناسبة لهم».وأضاف «إن الشركة تسعى إلى تخطي المفهوم السائد للاستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقديم مبادرات نوعية في مجال التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير العديد من البرامج التدريبية، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع بحد ذاته حوالي 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030».
حضر اللقاء:
- ممثلو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ممثلو صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
- ممثلو الشركات المقاولة بالمشروع
- التعريف بالفرص المتنوعة المتاحة لشباب وشابات المنطقة
- سبل تمكين الشركات العاملة في المشروع من توظيف أبناء المنطقة
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