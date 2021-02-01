ضبط 323 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 323 مخالفة ضريبية في الأسواق والمحلات التجارية الأسبوع الماضي، وذلك خلال 2,708 زيارات تفتيشية قامت بها الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة في عدد من مناطق ومدن المملكة.

وتمثلت الجولات التفتيشية المنفذة من قبل الهيئة في عدة قطاعات تجارية، من أبرزها:

المطاعم، والبيع بالتجزئة، وتعبئة الغاز، حيث تمحورت المخالفات في عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

متابعة الضريبة: