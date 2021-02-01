شكرا لقرائتكم خبر عن 4435 رخصـة أعمـال جديدة فـي دبـي خـلال ينايـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت بيانات خريطة دبي للأعمال التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن أن السوق المحلي في الإمارة شهد تسجيل 4435 رخصة تجارية جديدة في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2021، مقارنة ب4281 رخصة خلال نفس الفترة من 2020 وبنمو 2.6%.

ووصل عدد المستثمرين الجدد في يناير إلى 4338 مستثمراً جديداً مقارنة ب5180 مستثمراً في الشهر نفسه من العام الماضي بتراجع 16%. بينما سجل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة خلال الفترة نفسها 3680 مستثمراً مقارنة ب4396 مستثمراً وبتراجع 16%.

وتنوعت الرخص الصادرة ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية حيث شكلت الرخص المهنية الحصة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة بنسبة لامست 57% من خلال 2543 رخصة، وجاءت التجارية ثانية بواقع 1811 رخصة تعادل 41%، والسياحية والصناعية في المركزين الثالث والرابع ب67 و14 رخصة على التوالي.

ومن حيث توزيع المناطق، استحوذت منطقة ديرة على الحصة الكبرى من عدد الرخص الجديدة في الشهر الماضي من خلال 2438 رخصة، ثم بر دبي ثانية ب1914 رخصة، أما الثالثة فكانت دبي الجديدة ب76 رخصة، وأخيراً منطقة حتا ب7 رخص فقط.

ويواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، وتعكس هذه الأرقام توجّه مجتمعات الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة مع ملاحظة النمو في القطاع المهني بشكل كبير، كما تفسر نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، وتؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

