شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تقديم 106,615 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة الماضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 106,615 جرعة خلال الساعات ال 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,440,777 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 34.79 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.

(وام)