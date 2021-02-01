شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ6.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يناير الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.8 مليار ورقة بقيمة 6.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 3.3 مليار ورقة، بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 385.6 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 832.2 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 288.4 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 45.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.84 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.05 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.83 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 628.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 417.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 437.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.16 مليار جنيه.

وحل قطاعا المرافق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 3.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 164.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7.1 مليون ورقة بقيمة 60.3 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546.15 نقطة، خلال جلسات شهر يناير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 8.89% مغلقًا عند مستوى 3373.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 14069.56 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 1095.41 نقطة.