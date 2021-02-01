شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 1-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 1-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.976 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم راية القابضة للاسثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبيينالكس)، سبيد ميديكال، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، دايس للملابس الجاهزة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، دلتا للطباعة والتغليف، اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، العامة لاستصلاح الأراضي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للسكر، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لاستصلاح الأراضي، آسيك للتعدين-اسكوم، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ريكاب للاستثمارات المالية، بالم هيلز للتعمير.

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 643.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.62%، والعرب على 9.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 18.9 مليون جنيه، 95.6 ألف جنيه، 34.4 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 13.2 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.976 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2391 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 14196 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3413 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1101 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 22.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.33%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 27.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 25.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 21.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية إغلاق 6.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.855 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.56%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 5.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 33.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.170 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.86%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.