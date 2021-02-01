شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية تكثف حملاتها بكافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء عبد الرؤوف احمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ويرافقه الدكتورة هالة سعودى مدير عام الشئون الفنية والمهندسة نجلاء إمام مدير عام قبلى، بزيارة لمصانع بمدينة (قفط) الصناعية بمحافظة قنا، والتى تفقد من خلالها العمليات التصنيعية والتأكيد على فاعلية آداء الرقابة الصناعية فيما يخص الخدمات المؤداة لتلك المصانع.

وتأتي تيك الزيارة فى إطار الحرص الدائم على دعم ثقة المواطن المصرى فى منتج آمن ومطابق للمواصفات القياسية من جهة، ومن جهة اخرى مساندة المصانع المحلية فى انتاج منتج قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى، ولديه القدرة على منافسة المنتج المستورد.

كما تم زيارة بعض المصانع بمدينة دمياط الجديدة بمختلف الصناعات، والتى شملت صناعات (الاثاث - البويات -الاعلاف والادوات الصحية)، تم هذا فى اطار التواصل الفعال فيما بين - المجتمع الصناعى وأحد الجهات التابعة لوزارة الصناعة - بغرض ازالة اى معوقات قد تؤثر على استمرار عجلة الانتاج بتلك المصانع، تؤكد الرقابة الصناعية على دورها الخدمى والحرص على جودة خدماتها تنفيذا لتوجهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ووفق رؤية القيادة السياسية التى تهدف دائما وابدا إلى النهوض بالصناعة المصرية والاقتصاد القومى.