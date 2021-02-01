شكرا لقرائتكم خبر عن 563.9 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.1%، والعرب على 6.9% خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 563.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 198.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546.15 نقطة، خلال جلسات شهر يناير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 8.89% مغلقًا عند مستوى 3373.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 14069.56 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 1095.41 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 45.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير الماضي، ليغلق عند مستوى 696.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 318.4 مليار جنيه إلى 336.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان من 211.9 مليار جنيه إلى 231.1 مليار جنيه بنسبة نمو 9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 530.3 مليار جنيه إلى 567.9 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.