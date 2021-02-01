شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعا رغم صعود العملة الأمريكية والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش أسواق الأسهم الأمريكية.



وأظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" بأن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون انخفاضا إلى 60 نقطة من 60.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وتترقب الأسواق صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات حيث من المنتظر في الأيام القليلة المقبلة صدور نتائج أعمال "تويتر" و"جوجل" و"أمازون دوت كوم" وغيرها من الشركات الكبرى.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1863.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1876 دولارا وأقل سعر عند 1851.7 دولار.