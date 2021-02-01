شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد مكاسبه رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم فضلا عن صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتترقب الأسواق أيضا صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات حيث من المنتظر في الأيام القليلة المقبلة صدور نتائج أعمال "تويتر" و"جوجل" و"أمازون دوت كوم" وغيرها من الشركات الكبرى.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الرابع من عام 2020 في الأسبوع الماضي، وسجل بعضها إيرادات وأرباح قوية.



وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" بأن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون انخفاضا إلى 60 نقطة من 60.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.