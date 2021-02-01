شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" أعلى 56 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام عزز مكاسبه بدعم من التفاؤل حيال تبدد جائحة "كورونا".



وتشير التوقعات إلى أن توزيع المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شأنه أن يسهم في احتواء الجائحة في وقت لاحق هذا العام.



كانت شركة "موديرنا" قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعمل على تطوير لقاح ثان للوقاية من سلالات كورونا الجديدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 53.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.2% إلى 56.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.