التأمينات تحقق شهادة الأيزو في معايير إدارة التوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية شهادة الأيزو في معايير إدارة التوظيف (ISO 30405) من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس International Organization for Standardization (ISO)، وذلك بعد اجتيازها وتطبيقها لعملية تدقيق داخلية ومراجعة إدارية شاملة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بندر التميمي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لخطط المؤسسة ومبادراتها في مجال الموارد البشرية، ويعكس نجاحها في استقطاب المواهب وتقييمهم ثم توظيفهم، مبينا أن المؤسسة اعتمدت في إجراءاتها التركيز على العمليات والممارسات الرئيسة، بما في ذلك تطوير سياسة التوظيف بدءا من تحديد المتقدمين المحتملين حتى تعيين الموظفين الجدد.

وبين أن الحصول على الشهادة هو ثمرة لتعاون مشترك بين أفراد المؤسسة نتج عنه تطوير وتحديث الإجراءات وفق خطة عمل مدروسة واستراتيجية مرت على مراحل عدة خلال الفترة الماضية، مما كان لها الأثر في تطوير سياسة وعمليات وإجراءات التوظيف، مفيدا بأن الحصول على هذه الشهادة يعكس حرص المؤسسة على تطبيق أعلى المعايير وتبني أفضل الممارسات للارتقاء للمستويات القياسية العالمية في الجودة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد بمثابة اعتراف عالمي بالتزام المؤسسة على تطبيق أفضل المعايير، ومؤشرا حول كفاءة أنظمة الموارد البشرية، مبينا أن المؤسسة من أولى الجهات الحاصلة على هذه الشهادة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن (ISO) تعد منظمة دولية غير حكومية مستقلة مقرها في جنيف بدولة سويسرا مع عضوية 165 دولة، وتعنى بالتحقق من تطبيق معايير عدة لضمان الجودة وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تسجل الإجراءات والعمليات وطرق العمل، وتمكن من تحقيق المواصفات المطلوبة.