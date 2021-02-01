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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر الخريف، قرارا بتعيين فيصل البداح أمينا عاما لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وثمن الخريف الجهود التي بذلها المهندس صالح السلمي خلال فترة عمله أمينا عاما للصادرات السعودية وقيادته لمسيرة الإنجاز التي أثمرت بنجاح مبادرات الهيئة ومشاريعها، متمنيا له التوفيق والسداد. من جانبه، قدم البداح شكره وتقديره على هذه الثقة التي عدها حافزا لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، مؤكدا أنه سيبذل مع زملائه قصارى جهدهم لتحقيق قفزات نوعية لهذا القطاع الحيوي -بإذن الله. من جانبه، قدم البداح شكره وتقديره على هذه الثقة التي عدها حافزا لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، مؤكدا أنه سيبذل مع زملائه قصارى جهدهم لتحقيق قفزات نوعية لهذا القطاع الحيوي -بإذن الله.

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