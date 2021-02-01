تعاون بين «سدايا» وجامعة البترول في الابتكار والأبحاث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تأسيس تعاون مشترك بينهما في مجالات الابتكار، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية، والقيام بأعمال البحث والتطوير من أجل إيجاد حلول مشتركة لتحديات التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ووقع المذكرة كل من رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، والمشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور ماجد التويجري، وذلك بحضور وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي.

وأكد الغامدي أن المذكرة تستهدف تلبية وتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة مختلف البيانات والمعلومات في التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها على التقنيات التي تجعل المملكة من أوائل الدول العالمية نجاحا في مختلف مجالاتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المذكرة تأتي خلال التفاهم على هامش إطلاق التعاون مع وزارة الطاقة لـ»مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة»، الذي سيعمل على تسخير التقنيات لخدمة المجتمع وتلبية مختلف احتياجاته.

وأوضح السقاف أن المرحلة الحالية تتطلب مهارات جديدة، وإمكانات مختلفة لمواصلة مسيرة التنمية المباركة، مشيرا إلى أن التغير الذي يشهده العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) يدفع الحكومات والشركات والأفراد إلى اعتماد التقنيات الرقمية التي تختصر المسافات، وتوفر الوقت والجهد، مبينا أن هذا الوضع يحتم على مؤسسات التعليم العالي الاستجابة لهذا التحدي، والإسهام بشكل فاعل في تنمية القدرات البشرية ودعمها؛ لتكون قادرة على الاستجابة بدورها للاحتياجات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في مجال الذكاء الاصطناعي وتلبيتها.

وذكر التويجري أن المذكرة تأتي في إطار جهود سدايا لدعم العملية البحثية، وزيادة براءات الاختراع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعمل في هذا الإطار على دعم المؤسسات التعليمية في المملكة، وتطوير القدرات الرقمية لدى الطلاب والطالبات الجامعيين، والنهوض بالكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.