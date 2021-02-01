شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لاستفادة عملاء الكهرباء من الخدمات التقنية عبر تطبيق توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بمنظومة توكلنا مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء؛ بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي.

وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في مشروع تحديث بيانات المستفيدين من الخدمة الكهربائية لأكثر من 10 ملايين مشترك لدى الشركة، والاستفادة من الخدمات التقنية المقدمة بواسطة تطبيق توكلنا.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري.

وأفاد العيسى بأن مذكرة التعاون تسهم في بحث سبل التعاون لمشروع تحديث بيانات المستفيدين من الخدمة الكهربائية، ويسهم هذا التعاون في دعم تطبيق توكلنا الذي يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين عبر أحد أفضل التقنيات التي تجمع بياناتهم الصحية ووثائقهم الرسمية ومستويات أبنائهم الدراسية، موضحا أنه جرى العمل على ذلك بأدوار تكاملية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن مذكرة التعاون تأتي في إطار توجه الشركة نحو التكامل مع مشاريع التحول الرقمي في المملكة بما يخدم تطلعات أكثر من 10 ملايين مشترك، مؤكدا أن التعاون سيسهم في دعم جهود الشركة السعودية للكهرباء المتواصلة لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للمشتركين، تعتمد على استخدام الشركة أحدث التقنيات الكهربائية في العالم، ويعد من أبرزها مشروع الشبكات الذكية، ومشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي، إضافة إلى الخدمات الالكترونية المتطورة التي تسهل عملية تواصل المتخصصين في الشركة مع المشتركين وسرعة إنجاز طلباتهم.

يذكر أن «توكلنا» تطبيق حكومي معتمد وآمن وموثوق المصدر أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) يربط الفرد بالمعلومات التي توفرها مختلف الجهات الحكومية، فيما تعمل سدايا حاليا على تطويره ليلبي احتياجات المجتمع في مختلف المجالات.