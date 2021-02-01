بودكاست متمم

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واستضافت الحلقة الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي المهندس محمد الشعلان، الذي تحدث عن إنشاء وحدة التحول الرقمي وأبرز مستهدفاتها وإسهاماتها في تعزيز التجارة الالكترونية، ودورها في تنفيذ خطة التعليم عن بعد خلال جائحة فيروس كورونا.وتناولت الحلقة مفهوم الاقتصاد الرقمي وأهمية تعزيزه للتنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، بالإضافة لأبرز أدوات التقنيات المالية وأثرها على تطوير القطاع المالي في المملكة.
يذكر أن البرنامج يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها «مركز التواصل والمعرفة المالية»؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
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