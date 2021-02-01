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وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 417 مخالفة فورية، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.وشملت الجولات مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، ونجران، والقصيم، وعسير، والمدينة المنورة، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والباحة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.