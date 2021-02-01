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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4306 جولات تفتيشية نفذتها وزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس ( كورونا ).

وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 417 مخالفة فورية، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.

وشملت الجولات مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، ونجران، والقصيم، وعسير، والمدينة المنورة، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والباحة.