الهيئة الملكية

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وأوضح رئيس غرفة ينبع أن المذكرة جاءت في إطار حرص الطرفين على العمل المشترك بشكل وثيق، من خلال تطوير التواصل الفعال مع منتسبي الغرفة التجارية الصناعية بينبع، لتعزيز الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وبحث مجالات التعاون الأخرى ذات الاهتمام المشترك بمدينة ينبع الصناعية، للإسهام بفاعلية في تطوير القطاعين الصناعي والتجاري وتلبية احتياجات المستثمرين.وبين أن المذكرة تشمل التنظيم المشترك لفعاليات استقطاب الاستثمار، ودعم حاضنات الأعمال وحاضنات صناعية لتشجيع قيام الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وخدمة رواد الأعمال، وتقديم المقترحات التي ترى الغرفة أنها قد تصب في مصلحة نمو الاستثمارات الصناعية والتجارية.
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