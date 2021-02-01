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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة ينبع، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ورئيس مجلس غرفة ينبع مراد العروي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء العموم بالهيئة الملكية بينبع.

وأوضح رئيس غرفة ينبع أن المذكرة جاءت في إطار حرص الطرفين على العمل المشترك بشكل وثيق، من خلال تطوير التواصل الفعال مع منتسبي الغرفة التجارية الصناعية بينبع، لتعزيز الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وبحث مجالات التعاون الأخرى ذات الاهتمام المشترك بمدينة ينبع الصناعية، للإسهام بفاعلية في تطوير القطاعين الصناعي والتجاري وتلبية احتياجات المستثمرين.

وبين أن المذكرة تشمل التنظيم المشترك لفعاليات استقطاب الاستثمار، ودعم حاضنات الأعمال وحاضنات صناعية لتشجيع قيام الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وخدمة رواد الأعمال، وتقديم المقترحات التي ترى الغرفة أنها قد تصب في مصلحة نمو الاستثمارات الصناعية والتجارية.