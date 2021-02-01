اعتماد 3 لوائح فنية و110 مواصفات قياسية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه الـ179 برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، 3 لوائح فنية و110 مواصفات جديدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقريرا عن أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع لعام 2020، وخطة العمل في الهيئة لعام 2021، كما وافق على إنشاء مركز لسلامة المركبات ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وتضمنت اللوائح الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة ثلاث لوائح فنية، هي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، واللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، إلى جانب الإحاطة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية السعودية وعددها 110 مواصفات.

ويشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.