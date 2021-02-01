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وتهدف الورشة إلى تمكين رائدات الأعمال من الاستثمار في الصناعة وتشجيع السيدات لعمل مشاريع تخدم الصناعة، والتعريف بالإجراءات والأدوات والممكنات التي بدورها تدعم كيفية البدء في المشاريع الصناعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة عنيزة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ممثلا بمعهد المجلس وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية تنظم غدا ورشة عمل بعنوان «كيف تبدئين مشروعك الصناعي»، وذلك بغرفة عنيزة.وتهدف الورشة إلى تمكين رائدات الأعمال من الاستثمار في الصناعة وتشجيع السيدات لعمل مشاريع تخدم الصناعة، والتعريف بالإجراءات والأدوات والممكنات التي بدورها تدعم كيفية البدء في المشاريع الصناعية.

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