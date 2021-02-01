شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الزراعية تُعين الخير كابيتال كمستشار مالي لرفع راس مالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الشرقية للتنمية عن تعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لرفع راس مال الشركة من خلال الاكتتاب في اسهم حقوق الأولوية.

ويُذكر أن إدارة الشرقية للتنمية أوصت بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 225 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن زيادة رأس المال بهدف تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 421.5 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسارة بلغت 891 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض مصاريف التمويل البنكي خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام 2019 بالإضافة الى تحقيق الشركة ارباح رأسمالية خلال الربع الحالي ناتجة عن بيع بعض أصولها المتهالكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 2.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.