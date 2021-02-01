شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم شهية المخاطرة بالأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى شهية المخاطرة بالأسواق.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار السلع في أستراليا سجل ارتفاع بنسبة 19.7% في الشهر الماضي بعد ارتفاع بنحو 12.5% في شهر ديسمبر/كانون الأول.



وارتفع مؤشر إعلانات الوظائف الأسترالية بنسبة 2.3% في حين سجل مؤشر قياس التضخم ارتفاعا بنسبة 0.2%.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمواجهة واحتواء فيروس كورونا مع ضخ المزيد من جرعات لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس.



وسادت المخاوف في الأسواق العالمية مجددا مع استمرار تفاقم جائحة كورونا فضلا عن ظهور أنباء في وكالات إعلامية تتحدث عن ظهور فيروس جديد.



وكشفت صحيفة الجارديان عن ظهور فيروس يسمى "نيباه" في الصين يتميز بكونه سريع التفشي وينجم عنه وفيات كثيرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7624، وسجل أعلى سعر عند 0.7663 وأقل سعر عند 0.7606.