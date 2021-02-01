قصر الاستعانة بعاملي وظائف خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس عن قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل عن بعد على السعوديين.

جاء ذلك وفق قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي يقضي بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل - عن بعد - على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل -عن بعد-، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد.

ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل (تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية).

أبرز ما تضمنه القرار:

قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل عن بعد على السعوديين (التعاقد المباشر وغير المباشر).

يشمل عقود العمل أو تعهد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل عن بعد، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

يتضمن جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر.

الجهات المشاركة:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية

الأهداف:

توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.

مساعدة المواطنين على تحسين مستوى دخلهم.

الإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي.

ممكنات دعم القرار: