شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «الإمارات للمرطبات» يواصل التحليق ويتجاوز 20 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل سهم «الإمارات للمرطبات» التحليق خلال التداولات الاثنين، وسجل الارتفاع الأكثر في سوق دبي المالي وبنسبة 14.84% مغلقاً عند 20.5 درهم.

وأعلنت الشركة عدم وجود أي أحداث أو معلومات مالية أو أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها، وذلك في بيان لها حول ارتفاع سهم الشركة.

يأتي ذلك بينما شهد سهم الشركة ارتفاعاً بالحد الأعلى لأكثر من جلسة وسجل ارتفاعاً شهرياً قدره 247%، عند مستوى 17.85 درهم.

وأكدت الشركة، التزامها بكافة التعليمات والقوانين وأفضل الممارسات الخاصة بالإفصاح، وذلك للحفاظ على الشفافية.

يذكر أن الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات وافقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على السماح للأجانب بنسبة تملك تصل إلى 49% في رأس مال الشركة. وأقرت العمومية أيضاً التنازل عن العلامة التجارية (جيما) لصالح شركة أخرى، كما اتخذت قراراً خاصاً بالموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة «الإمارات للمرطبات» ش.م.ع إلى شركة «ريم للاستثمار» ش.م.ع.

إلى ذلك، وافقت العمومية كذلك على تحديد رأسمال الشركة المصرح به من 600 مليون درهم، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 30 مليون درهم إلى 300 مليون درهم بزيادة قدرها 270 مليون درهم وبسعر إصدار للسهم قدره (1) درهم واحد.

وتمت الموافقة على إضافة أنشطة جديدة إلى أنشطة الشركة الحالية.