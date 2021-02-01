شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: 729 تحقيقاً عن بعد خلال يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

كشفت إحصائيات حديثة للنيابة العامة الاتحادية أن إجمالي عدد القضايا الواردة والمتصرف فيها خلال شهر يناير الماضي بلغ ألفين و527 قضية، بنسبة تصرف بلغت 98%، بينما بلغ إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة -عن بعد- 729 تحقيقاً.



وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الأوامر الجزائية وصل خلال الشهر الماضي إلى 845 أمراً جزائياً، بينما وصل عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة إلى 10 آلاف و665 طلباً، موضحة أن إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام وصل إلى 5 آلاف و877 إجراءً، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة 554 قضية.