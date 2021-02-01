شكرا لقرائتكم خبر عن 126 مخالفة عدم إعطاء أفضلية الطريق في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 126 مخالفة لعدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أوالشرطة أوالمواكب الرسمية في العام 2020م .

و دعت السائقين ضمن حملة درب السلامة إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرور هذه المركبات لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث مؤكدة أهمية إفساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلة حركتها أو تأخيرها.