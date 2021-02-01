شكرا لقرائتكم خبر عن باحثو «نيويورك - أبوظبي» ينجزون دراسة حول تركيب القرم الرمادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نشر فريق من الباحثين من مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية بجامعة نيويورك أبوظبي، دراسة لتركيب جيني عالي الدقة لأشجار القرم الرمادي (أفيسينيا مارينا) في مجلة جي3: جينات/ جينوم/ جينيتكس، وتسهم هذه الورقة البحثية في توفير مصدر مهم للباحثين حول العالم والذين يتخصصون في دراسة هذا النوع من أشجار القرم.

وقال جون بيرت، الأستاذ المشارك في علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمشرف على هذا المشروع: «كان الهدف الأساسي من البحث هو توفير مصدر عالي الدقة كمرجع للعلماء من جميع أنحاء العالم، والذين يحاولون فهم التركيب البيولوجي لهذا النوع الاستوائي المنتشر على نطاق واسع».