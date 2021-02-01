شكرا لقرائتكم خبر عن 627 وظيفة شاغرة جديدة عبر بوابة «التوطين» في 5 إمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية المتاحة عبر بوابة «توطين» المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص إلى 627 شاغراً وظيفياً حتى اليوم الاثنين، ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل الالتحاق بالشواغر المتاحة، والتقدم من خلال الموقع الإلكتروني https://tawteen.mohre.gov.ae/.

وتوزعت الوظائف الشاغرة المطرحة بواقع 396 وظيفة شاغرة في دبي، و195 في أبوظبي، و17 في الشارقة، و12 في رأس الخيمة، و4 وظائف في أم القيوين، كما ضمت الوظائف المطروحة عدة مجالات أبرزها «مديرو التسوق والمالية والتطوير، ومسؤول إداري ومندوب مشتريات، والسكرتارية، ومدرسين، ومساعدي معلمين، معاون قانوني، موظف مكتبة، ومشرفو المواقع، ومهندسو المشاريع والبيئة والكهرباء، وموظف استقبال» وغيرها من القطاعات المختلفة والمتنوعة.

وكشفت الوزارة أيضا، ارتفاع أعداد المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص التي نجحت في توظيف مواطنين باحثين عن عمل، حيث بلغت 1158 منشأة على مستوى الدولة في قطاعات مختلفة عن طريق بوابة «توطين» داعية المواطنين الباحثين عن فرص التوظيف والتأهيل لسوق العمل إلى ضرورة التسجيل عبر البوابة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن برنامج «توطين» يأتي لدعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص كباكورة البرامج الوطنية التي تعمل الوزارة على إطلاقها.

وأشارت إلى أن البرنامج يحقق أربعة أهداف رئيسية وهي، تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير منصة إلكترونية ذكية سلسة وميسرة للاستقطاب، مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها وتمكينها.