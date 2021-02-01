البنك المركزي يكشف بالتفاصيل: 27مليار دولار إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا

الشارقة - اميمة ياسر - سجلت الفترة يناير/نوفمبر 2020 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وتلقت مصر 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من العاملين بالخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بزيادة 11.9% على أساس سنوي، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن بيان، أن التحويلات المالية إلى مصر من العاملين في الخارج تصل إلى 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2020، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6% إلى 8 مليارات دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول 2020. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.

من جانب آخر أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني. حسبما نشر موقع "العربية –نت".

وقال البنك المركزي، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن "المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)".

وأضاف "إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)".